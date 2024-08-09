Підпалив позашляховик ЗСУ за гроші Росії: правоохоронці затримали неповнолітнього у Дніпрі

Правоохоронці під час обшуку в помешканні вилучили мобільний телефон та одяг із доказами злочинної діяльності

Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція викрили у Дніпрі неповнолітнього хлопця, якого підозрюють у співпраці з Росією та підпаленні позашляховика Збройних Сил України. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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За даними правоохоронців, основною ціллю ворога були службові авто Сил оборони, які залучені до виконання бойових завдань на передовій.

Для вчинення серії підпалів військових автомобілів російська розвідка залучила 16-річного мешканця обласного центру, зазначили в СБУ. У поле зору агресора він потрапив, коли шукав "легких грошей" у Telegram-каналах, розповіли правоохоронці.

Правоохоронці зазначили, що за інструкцією Росії підозрюваний вдягнув балаклаву та вночі провів дорозвідку поблизу місць паркування авто українських захисників.

Під час розвідувальної вилазки він виявив три потенційні цілі та сфотографував їх для "погодження" зі своїм російським куратором.

Після цього підозрюваний прибув у темний час доби на паркомісце одного з військових позашляховиків та підпалив його за допомогою легкозаймистої суміші, а надалі відзняв відео загоряння для "звітності" перед Росією.

Надалі окупанти планували використати ці медіафайли для підготовки інформаційно-психологічних спецоперацій про нібито наявність антиукраїнського підпілля у прифронтовому місті, розповіли в СБУ.

Правоохоронці затримали підозрюваного "по гарячих слідах", а під час обшуку в помешканні вилучили мобільний телефон та одяг із доказами злочинної діяльності.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Слідчі повідомили йому про підозру за статтею про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, йому загрожує до восьми років тюрми.

25 липня СБУ повідомила, що розслідує 31 кримінальне провадження щодо підпалів автомобілів військовослужбовців, а загалом відомо про 80 випадків.

29 липня стало відомо про затримання в Одесі шістьох чоловіків, які підпалили 15 авто військовослужбовців.

8 серпня правоохоронці затримали 16-річного киянина, який, за версією слідства, на замовлення російських спецслужб готував серію підпалів машин військовослужбовців у столиці.

8 серпня ЦПД при РНБО повідомив, що російські спецслужби активізували роботу кол-центрів для поширення дезінформації та спроб вербування українців, аби ті підпалювали машини військових, – ставка робиться на маргіналів та молодь.

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