Поджег внедорожник ВСУ за деньги России: правоохранители задержали несовершеннолетнего

Правоохранители во время обыска изъяли мобильный телефон и одежду с поличным

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили в Днепре несовершеннолетнего парня, подозреваемого в сотрудничестве с Россией и поджоге внедорожника Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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По данным правоохранителей, основной целью врага были служебные автомобили Сил обороны, которые привлечены к выполнению боевых задач на передовой.

Для совершения серии поджогов военных автомобилей российская разведка привлекла 16-летнего жителя областного центра, отметили в СБУ. В поле зрения агрессора он попал, когда искал "легкие деньги" в Telegram-каналах, рассказали правоохранители.

Правоохранители отметили, что по инструкции России подозреваемый надел балаклаву и ночью провел доразведку вблизи мест парковки автомобилей украинских защитников.

В ходе разведывательной вылазки он нашел три потенциальные цели и сфотографировал их для "согласования" со своим российским куратором.

После этого подозреваемый прибыл в темное время суток на паркоместо одного из военных внедорожников и поджег его с помощью легковоспламеняющейся смеси, а затем снял видео возгорания для "отчетности" перед Россией.

В дальнейшем оккупанты планировали использовать эти медиафайлы для подготовки информационно-психологических спецопераций о якобы наличии антиукраинского подполья в прифронтовом городе, рассказали в СБУ.

Правоохранители задержали подозреваемого "по горячим следам", а во время обыска в квартире изъяли мобильный телефон и одежду с поличным.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Следователи сообщили ему о подозрении по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям. Ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

25 июля СБУ сообщила, что расследует 31 уголовное производство по поджогам автомобилей военнослужащих, а в общей сложности известно о 80 случаях.

29 июля стало известно о задержании в Одессе шестерых мужчин, которые подожгли 15 авто военнослужащих.

8 августа правоохранители задержали 16-летнего киевлянина, который, по версии следствия, по заказу российских спецслужб готовил серию поджогов машин военнослужащих в столице.

8 августа ЦПД при СНБО сообщил, что российские спецслужбы активизировали работу колл-центров для распространения дезинформации и попыток вербовки украинцев, чтобы те поджигали машины военных, – ставка делается на маргиналов и молодежь.

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