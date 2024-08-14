Нацполиция назвала области, в которых больше всего случаев поджога авто военных
По состоянию на 18 июля 2024 года зафиксировано 74 случая поджога автомобилей военнослужащих, больше всего – в Одесской и Харьковской областях. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в ответ на запрос LIGA.net.
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По информации правоохранителей, в Одесской области зафиксировано 22 случая поджогов авто военных, в Харьковской – 13 случаев, в Киеве – восемь и в Полтавской и Днепропетровской областях – по шесть. В то же время с начала года и по состоянию на 18 июля полицейские зафиксировали 74 случая поджога авто военнослужащих.
"По результатам проведения следственных действий по подозрению в совершении поджогов задержаны 12 человек", – говорится в сообщении.
На вопрос относительно судебных приговоров по этим делам в Нацполиции ответили, что эта информация не учитывается.
LIGA.net также обратилась с соответствующим запросом в Офис генерального прокурора.
- 25 июля СБУ сообщила, что расследует 31 уголовное производство по поджогам автомобилей военнослужащих, а в общей сложности известно о 80 случаях.
- 29 июля стало известно о задержании в Одессе шестерых мужчин, которые подожгли 15 авто военнослужащих.
- 30 июля в Киевской области задержали мужчину и женщину, которые, по версии следствия, в течение одной ночи подожгли три автомобиля военных и волонтеров.
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