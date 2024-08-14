Нацполиция назвала области, в которых больше всего случаев поджога авто военных

По подозрению в совершении поджогов задержаны 12 человек, сообщила Нацполиция

Поджог авто (Иллюстративное фото: Национальная полиция)

По состоянию на 18 июля 2024 года зафиксировано 74 случая поджога автомобилей военнослужащих, больше всего – в Одесской и Харьковской областях. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в ответ на запрос LIGA.net.

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По информации правоохранителей, в Одесской области зафиксировано 22 случая поджогов авто военных, в Харьковской – 13 случаев, в Киеве – восемь и в Полтавской и Днепропетровской областях – по шесть. В то же время с начала года и по состоянию на 18 июля полицейские зафиксировали 74 случая поджога авто военнослужащих.

"По результатам проведения следственных действий по подозрению в совершении поджогов задержаны 12 человек", – говорится в сообщении.

На вопрос относительно судебных приговоров по этим делам в Нацполиции ответили, что эта информация не учитывается.

LIGA.net также обратилась с соответствующим запросом в Офис генерального прокурора.

25 июля СБУ сообщила, что расследует 31 уголовное производство по поджогам автомобилей военнослужащих, а в общей сложности известно о 80 случаях.

29 июля стало известно о задержании в Одессе шестерых мужчин, которые подожгли 15 авто военнослужащих.

30 июля в Киевской области задержали мужчину и женщину, которые, по версии следствия, в течение одной ночи подожгли три автомобиля военных и волонтеров.

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