Охранники Януковича и нацгвардеец: СБУ раскрыла сеть – могла собирать данные о чиновниках

В РФ планировали использовать эти сведения для ликвидации, вербовки и проведения информационно-психологических спецопераций

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть российской Федеральной службы безопасности, в которую могли входить беженцы экс-хранителя Виктора Януковича и действующий военнослужащий Национальной гвардии. Об этом написала пресс-служба спецслужб.

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Спецслужащие рассказали: эта сеть, по их данным, собирала конфиденциальную информацию об украинских спецслужбах и правоохранительных органах, а также отечественных высокопоставленных должностных лиц и общественных деятелях, интересовавших Россию.

По данным СБУ, в России планировали использовать эти сведения для ликвидации, вербовки и проведения информационно-психологических спецопераций в отношении украинских чиновников.

По данным спецслужб, в состав ячейки входили двое бывших охранников Януковича и действующий военнослужащий Нацгвардии. Главным агентом в СБУ назвали 48-летнего Дмитрия Иванцова – бывшего руководителя подразделения УГО, сопровождавшего беглого президента во время его "эвакуации" в Россию.

По материалам дела, он был завербован сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 службы ФСБ РФ Игорем Егоровым еще до 2012 года.

Уже после оккупации Крыма, рассказали правоохранители, Иванцов предал присяге, принял гражданство России и перешел на службу в Федеральную службу охраны РФ. Досудебное расследование установило, что он продолжил активно работать на ФСБ.

Спецслужащие отметили, что к этому он якобы привлек бывшего вицеруководителя охраны Януковича Романа Лапу, тоже оставшегося в Крыму и работающего в Севастополе.

Также в состав группы входил 46-летний киевлянин, действующий военнослужащий Нацгвардии, ранее бывший водителем Иванцова, когда тот служил в УГО Украины, отметили в СБУ.

Он, по данным следствия, использовал своих знакомых правоохранителей для получения информации из ведомственных информационных систем. В случае получения данных он планировал передать их Иванцову через заранее подготовленные каналы агентурной связи.

Кроме того, СБУ установила, что Иванцов передал ФСБ имеющиеся у него со времен работы в УГО секретные планы порядка действий на случай угрозы жизни президента.

Его задержали спецслужбы СБУ и сообщили о подозрении по статье о государственной измене – грозит до 15 лет за решеткой.

Преступные действия Дмитрия Иванцова и его сообщника в Крыму СБУ квалифицировала по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

1 августа стало известно, что СБУ задержала священника УПЦ МП и работника Укрзалізниці. Правоохранители утверждают, что священник был агентом российского Главного управления разведки и готовил удары по эшелонам Вооруженных Сил Украины и объектам Укрзалізниці в Харьковской области.

5 августа СБУ нейтрализовала масштабную агентурную сеть российской Федеральной службы безопасности, которая действовала в шести областях Украины, в частности вблизи Покровска и Часового Яра. Девять подозреваемых обвиняют в государственной измене – им грозит пожизненное заключение.

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