Служба безопасности Украины нейтрализовала масштабную агентурную сеть российской Федеральной службы безопасности, действовавшую в шести областях Украины, в том числе вблизи Покровска и Часового Яра. Девять подозреваемых обвиняют в государственной измене – им грозит пожизненное заключение. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Контрразведка СБУ нейтрализовала масштабную агентурную сеть ФСБ, которая готовила ракетно-бомбовые и дроновые удары по шести регионам Украины, рассказали спецслужбисты.

Они отметили, что во время спецоперации задержали девять подозреваемых в Днепре, Запорожье и Сумах, а также в Донецкой, Одесской и Кировоградской областях.

Среди них, в частности, чиновница Днепровского городского совета и руководитель отдела в Южненском горсовете в Одесской области, которые устанавливали локации ПВО и ключевых электроподстанций для корректировки российских обстрелов по территории обоих регионов.

Фото: СБУ

Еще двое подозреваемых разведывали места базирования укрепрайонов и огневых позиций тяжелой артиллерии Вооруженных Сил Украины вблизи Покровска и Часового Яра, отметили в СБУ.

Фото: СБУ

Спецназовцы отметили, что еще один подозреваемый собирал информацию о местах сосредоточения личного состава и военной техники защитников Курахово в Донецкой области.

Фото: СБУ

Также СБУ рассказали, что к такой "работе" были привлечены также двое менеджеров и студент университета, которые, по данным спецслужбы, фиксировали движение эшелонов ВСУ в направлении восточного фронта.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Еще одним подозреваемым оказался экс-сотрудник расформированной милиции, который "отчитывался" оккупантам о последствиях атаки России на одну из гидроэлектростанций Украины.

По данным следствия, подозреваемые попали в поле зрения ФСБ как активные "комментаторы" чатов прокремлевских каналов, а после дистанционной вербовки они коммуницировали со своим российским куратором в анонимных чат-ботах.

СБУ отметила, что у задержанных изъяли мобильные телефоны с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Следователи СБУ сообщили им о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас они находятся под стражей – им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

1 августа стало известно, что СБУ задержала священника УПЦ МП и работника Укрзалізниці. Правоохранители утверждают, что священник был агентом российского Главного управления разведки и готовил удары по эшелонам Вооруженных Сил Украины и объектам Укрзалізниці в Харьковской области.

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