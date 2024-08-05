Служба безпеки України нейтралізувала масштабну агентурну мережу російської Федеральної служби безпеки, яка діяла у шістьох областях України, зокрема поблизу Покровська та Часового Яру. Дев'ятьох підозрюваних звинувачують у державній зраді – їм загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Контррозвідка СБУ нейтралізувала масштабну агентурну мережу ФСБ, яка готувала ракетно-бомбові та дронові удари по шести регіонах України, розповіли спецслужбовці.

Вони зазначили, що під час спецоперації затримали дев'ятьох підозрюваних у Дніпрі, Запоріжжі та Сумах, а також у Донецькій, Одеській і Кіровоградській областях.

Серед них, зокрема, чиновниця Дніпровської міської ради й очільниця відділу в Южненській міськраді в Одеській області, які встановлювали локації ППО та ключових електропідстанцій для коригування російських обстрілів по території обох регіонів.

Фото: СБУ

Ще двоє підозрюваних розвідували місця базування укріпрайонів і вогневих позицій важкої артилерії Збройних Сил України поблизу Покровська та Часового Яру, зазначили в СБУ.

Фото: СБУ

Спецпризначенці зазначили, що ще один підозрюваний збирав інформацію про місця зосередження особового складу та військової техніки оборонців Курахового у Донецькій області.

Фото: СБУ

Також СБУ розповіли, що до такої "роботи" були залучені також двоє менеджерів і студент університету, які, за даними спецслужби, фіксували рух ешелонів ЗСУ у напрямку східного фронту.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Ще одним підозрюваним виявився ексспівробітник розформованої міліції, який "звітував" окупантам про наслідки атаки Росії на одну з гідроелектростанцій України.

За даними слідства, підозрювані потрапили у поле зору ФСБ як активні "коментатори" чатів прокремлівських каналів, а після дистанційного вербування, вони комунікували зі своїм російським куратором через анонімні чат-боти.

СБУ зазначила, що у затриманих вилучили мобільні телефони з доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.

Наразі слідчі СБУ повідомили їм про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зараз вони перебувають під вартою – їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

1 серпня стало відомо, що СБУ затримала священника УПЦ МП і працівника Укрзалізниці. Правоохоронці стверджують, що священник був агентом російського Головного управління розвідки та готував удари по ешелонах Збройних Сил України й об'єктах Укрзалізниці у Харківській області.

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