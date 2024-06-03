Морив голодом та тримав у переповнених камерах херсонців. Росгвардійцю оголошено про підозру

Окупанту оголошено про підозру в порушенні законів і звичаїв війни, заявили в ОГП

Російський загарбник (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Офіс генерального прокурора ідентифікував та заочно оголосив про підозру бійцю Росгвардії, який жорстоко поводився з цивільним населенням Херсонської області. Про це повідомила пресслужба ОГП.

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Окупанту повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Йому загрожує до 12 років тюрми.

За даними слідства, під час окупації Херсона підозрюваний як керівник підрозділу забезпечував нелегальне ув’язнення людей у захопленому ізоляторі тимчасового тримання. У змові з іншими росгвардійцями з квітня до червня 2022 року підозрюваний незаконно утримував у камерах із виснажливими умовами щонайменше 68 мирних мешканців Херсонської області.

У прокуратурі зазначили, що камери, де перебували люди, були переповнені, без належної системи вентиляції. Їжу утримуваним видавали один раз на день та навіть рідше, прогулянки заборонялися. Гігієнічні процедури були здебільшого недоступними, а можливості нормально спати не було.

На ув’язнених здійснювався психологічний тиск – їм погрожували позбавленням життя. Люди вимушені були слухати крики інших потерпілих, яких катували та відмовляли у медичній допомозі, повідомили в ОГП.

12 лютого українські правоохоронці повідомили, що оголосили підозру офіцеру Росгвардії, який був причетний до тортур близько 100 осіб в аеропорту Гостомеля Київської області у березні 2022 року. Один із потерпілих розповів, що його кинули в яму до вбитих, а потім катували в морозильних камерах.

20 лютого стало відомо про оголошення підозри спецпризначенцю ГРУ, який захоплював Кінбурнську косу та катував людей.

18 квітня повідомлялося, що в Україні заочно судитимуть працівника російської ФСБ, підозрюваного у катуванні цивільних під час тимчасової окупації частини Харківської області. За даними прокуратури, окупант вдавався до спилювання зубів напилком, ударів струмом та інших тортур проти мирних жителів.

28 травня стало відомо, що ГУР та поліція ідентифікували трьох ворожих офіцерів, які катували, а потім вбили цивільного чоловіка в Миколаївській області.

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