Морив голодом та тримав у переповнених камерах херсонців. Росгвардійцю оголошено про підозру
Офіс генерального прокурора ідентифікував та заочно оголосив про підозру бійцю Росгвардії, який жорстоко поводився з цивільним населенням Херсонської області. Про це повідомила пресслужба ОГП.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
Окупанту повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Йому загрожує до 12 років тюрми.
За даними слідства, під час окупації Херсона підозрюваний як керівник підрозділу забезпечував нелегальне ув’язнення людей у захопленому ізоляторі тимчасового тримання. У змові з іншими росгвардійцями з квітня до червня 2022 року підозрюваний незаконно утримував у камерах із виснажливими умовами щонайменше 68 мирних мешканців Херсонської області.
У прокуратурі зазначили, що камери, де перебували люди, були переповнені, без належної системи вентиляції. Їжу утримуваним видавали один раз на день та навіть рідше, прогулянки заборонялися. Гігієнічні процедури були здебільшого недоступними, а можливості нормально спати не було.
На ув’язнених здійснювався психологічний тиск – їм погрожували позбавленням життя. Люди вимушені були слухати крики інших потерпілих, яких катували та відмовляли у медичній допомозі, повідомили в ОГП.
- 12 лютого українські правоохоронці повідомили, що оголосили підозру офіцеру Росгвардії, який був причетний до тортур близько 100 осіб в аеропорту Гостомеля Київської області у березні 2022 року. Один із потерпілих розповів, що його кинули в яму до вбитих, а потім катували в морозильних камерах.
- 20 лютого стало відомо про оголошення підозри спецпризначенцю ГРУ, який захоплював Кінбурнську косу та катував людей.
- 18 квітня повідомлялося, що в Україні заочно судитимуть працівника російської ФСБ, підозрюваного у катуванні цивільних під час тимчасової окупації частини Харківської області. За даними прокуратури, окупант вдавався до спилювання зубів напилком, ударів струмом та інших тортур проти мирних жителів.
- 28 травня стало відомо, що ГУР та поліція ідентифікували трьох ворожих офіцерів, які катували, а потім вбили цивільного чоловіка в Миколаївській області.
Читайте також: Охороняв катівню у Херсоні, а потім хотів сховатися в лавах Сил оборони: СБУ затримала чоловіка