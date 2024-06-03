Морил голодом и держал в переполненных камерах херсонцев. Росгвардейцу объявили подозрение

Оккупанту объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, заявили в ОГП

Российский захватчик (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Офис генерального прокурора идентифицировал и заочно объявил о подозрении бойцу Росгвардии, который жестоко обращался с гражданским населением Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

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Оккупанту сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

По данным следствия, во время оккупации Херсона подозреваемый как руководитель подразделения обеспечивал нелегальное заключение людей в захваченном изоляторе временного содержания. В сговоре с другими росгвардейцами с апреля по июнь 2022 года подозреваемый незаконно удерживал в камерах с изнурительными условиями по меньшей мере 68 мирных жителей Херсонской области.

В прокуратуре отметили, что камеры, где находились люди, были переполнены, без надлежащей системы вентиляции. Еду выдавали один раз в день и даже реже, прогулки запрещались. Гигиенические процедуры в большинстве своем были недоступны, а возможности нормально спать не было.

На заключенных оказывалось психологическое давление – им угрожали лишением жизни. Люди вынуждены были слушать крики других пострадавших, которых пытали и отказывали в медицинской помощи, сообщили в ОГП.

12 февраля украинские правоохранители сообщили, что объявили подозрение офицеру Росгвардии, причастному к пыткам около 100 человек в аэропорту Гостомеля Киевской области в марте 2022 года. Один из потерпевших рассказал, что его бросили в яму к убитым, а затем пытали в морозильных камерах.

20 февраля стало известно об объявлении подозрения спецназовцу ГРУ, который захватывал Кинбурнскую косу и пытал людей.

18 апреля сообщалось, что в Украине будут заочно судить работника российской ФСБ, подозреваемого в пытках гражданских во время временной оккупации части Харьковской области. По данным прокуратуры, оккупант прибегал к спиливанию зубов напильником, ударам током и другим пыткам против мирных жителей.

28 мая стало известно, что ГУР и полиция идентифицировали трех вражеских офицеров, которые пытали, а затем убили гражданского мужчину в Николаевской области.

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