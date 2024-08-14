СБУ: В Херсоне задержали сотрудницу суда, работавшую на оккупантов

Ей грозит до 15 лет лишения свободы

Задержанная (Фото: Служба безопасности Украины)

Правоохранители задержали сотрудницу Херсонского суда, которая, по версии следствия, во время оккупации города работала на россиян. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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По данным спецслужбы, в начале полномасштабной войны 39-летняя женщина работала инспектором по исполнению наказаний местного пенитенциарного учреждения. Во время оккупации Херсона она поддержала россиян, которые назначили ее в оккупационную администрацию.

Там женщина стала "инспектором" захваченного управления исполнения наказаний в Херсонской области, где ей присвоили звание "лейтенанта внутренней службы РФ".

По данным следствия, она вела учет заключенных и их распределение по камерам в российской тюрьме, которую оккупанты обустроили на базе захваченной исправительной колонии в Херсоне. После освобождения Херсона злоумышленница сначала "залегла на дно" и долго не выходила из дома, а затем устроилась в местный суд. При заполнении анкетных данных и зачислении в госучреждение она намеренно скрыла факт своего сотрудничества с агрессором.

Женщине сообщили о подозрении в добровольном занятии должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории. Она уже отстранена от должности. Подозреваемой грозит до 15 лет тюрьмы.

23 мая СБУ задержала мужчину, подозреваемого в охране российской пыточной в Херсоне во время оккупации, а затем – попытках скрыться в рядах ВСУ.

3 июня стало известно, что правоохранители идентифицировали и заочно объявили о подозрении бойцу Росгвардии, который жестоко обращался с гражданским населением Херсонской области.

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