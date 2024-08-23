Ряд судов в регионах Украины получил сообщения о минировании

Полиция (Иллюстративное фото: Нацполиция)

В пятницу, 23 августа, в ряд судов в разных регионах Украины начали поступать сообщения о заминировании. Об этом сообщили Судебные власти Украины.

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В связи с этим проводится массовая эвакуация людей из помещений. На местах работают правоохранители. Сообщения о заминировании получили:

→ Житомирский апелляционный суд;

→ Хозяйственный суд Ивано-Франковской области;

→ Баштанский районный суд Николаевской области;

→ Белопольский районный суд Сумской области;

→ Менский районный суд Черниговской области;

→ Сокирянский районный суд Черновицкой области;

→ Черновицкий районный суд Винницкой области;

→ Городенковский районный суд Ивано-Франковской области;

→ Нововодолажский районный суд Харьковской области;

→ Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области;

→ Великомихайловский районный суд Одесской области;

→ Хозяйственный суд Одесской области;

→ Киевский апелляционный суд;

→ Братский районный суд Николаевской области;

→ Дергачевский районный суд Харьковской области.

О возобновлении работы судебных учреждений будут объявлено дополнительно, говорится в сообщении.

13 августа Нацполиция сообщила, что во Львове будут судить несовершеннолетнего парня, который 10 раз предоставлял ложные сообщения о минировании разных объектов.

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