Ряд судов в регионах Украины получил сообщения о минировании
В пятницу, 23 августа, в ряд судов в разных регионах Украины начали поступать сообщения о заминировании. Об этом сообщили Судебные власти Украины.
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В связи с этим проводится массовая эвакуация людей из помещений. На местах работают правоохранители. Сообщения о заминировании получили:
→ Житомирский апелляционный суд;
→ Хозяйственный суд Ивано-Франковской области;
→ Баштанский районный суд Николаевской области;
→ Белопольский районный суд Сумской области;
→ Менский районный суд Черниговской области;
→ Сокирянский районный суд Черновицкой области;
→ Черновицкий районный суд Винницкой области;
→ Городенковский районный суд Ивано-Франковской области;
→ Нововодолажский районный суд Харьковской области;
→ Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области;
→ Великомихайловский районный суд Одесской области;
→ Хозяйственный суд Одесской области;
→ Киевский апелляционный суд;
→ Братский районный суд Николаевской области;
→ Дергачевский районный суд Харьковской области.
О возобновлении работы судебных учреждений будут объявлено дополнительно, говорится в сообщении.
- 13 августа Нацполиция сообщила, что во Львове будут судить несовершеннолетнего парня, который 10 раз предоставлял ложные сообщения о минировании разных объектов.
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