Во Львове 16-летний подросток массированно сообщал о заминировании: его будут судить

Обвиняемый находится под стражей, ему грозит наказание – лишение свободы на срок от четырех до восьми лет

Львов. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/MARKIIAN LYSEIKO)

Во Львове будут судить несовершеннолетнего парня, который 10 раз предоставлял ложные сообщения о заминировании различных объектов во Львове. Ему грозит до восьми лет за решеткой. Об этом сообщила пресс-служба Полиции Львовской области.

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По данным правоохранителей, в феврале-апреле 2024 года подозреваемый присылал по электронной почте письма, в которых сообщал о заминировании учебных заведений и торгово-развлекательных центров, расположенных во Львове.

На каждое такое сообщение реагировали правоохранители – по указанным адресам работали специалисты-взрывотехники, следственно-оперативные группы и сотрудники других служб полиции области, проводились проверки, обследования, эвакуации, прекращалась работа заведений, рассказали правоохранители.

По данным полиции, 16-летнего жителя Золочевского района разоблачили оперативники криминальной полиции, досудебное расследование в уголовных производствах, открытых по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, завершено.

Обвиняемый находится под стражей, ему грозит наказание – лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

На прошлой неделе Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны сообщил, что российские спецслужбы активизировали работу колл-центров для распространения дезинформации и попыток вербовки украинцев, чтобы те поджигали машины военных, – ставка делается на маргиналов и молодежь.

12 августа Национальная полиция и Служба безопасности Украины задержали в Ивано-Франковской области двух подозреваемых в поджоге военных автомобилей. Одному задержанному 15 лет, другому – 18 лет.

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