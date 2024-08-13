У Львові 16-річний підліток масовано повідомляв про замінування: його судитимуть

Обвинувачений перебуває під вартою, йому загрожує покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років

Львів. Ілюстративне зображення (Фото: EPA/MARKIIAN LYSEIKO)

У Львові судитимуть неповнолітнього хлопця, який 10 разів надавав неправдиві повідомлення про замінування різних об’єктів у Львові. Йому загрожує до восьми років за ґратами. Про це повідомила пресслужба Поліції Львівської області.

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За даними правоохоронців, у лютому-квітні 2024 року підозрюваний надсилав електронною поштою листи, в яких повідомляв про замінування навчальних закладів та торговельно-розважальних центрів, розташованих у Львові.

На кожне таке повідомлення реагували правоохоронці – за вказаними адресами працювали спеціалісти-вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та працівники інших служб поліції області, проводились перевірки, обстеження, евакуації, припинялась робота закладів, розповіли правоохоронці.

За даними поліції, 16-річного мешканця Золочівського району викрили оперативники кримінальної поліції, досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за статтею про свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, завершене.

Обвинувачений перебуває під вартою, йому загрожує покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Минулого тижня Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони повідомив, що російські спецслужби активізували роботу кол-центрів для поширення дезінформації та спроб вербування українців, аби ті підпалювали машини військових, – ставка робиться на маргіналів та молодь.

12 серпня Національна поліція і Служба безпеки України затримали в Івано-Франківській області двох підозрюваних у підпалі військових автомобілів. Одному затриманому 15 років, іншому – 18.

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