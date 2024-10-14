Відправник листів про мінування просить вважати "винними" журналісток Радіо Свобода

"Схеми" з’ясували, що особа з такими даними, як у відправника листа з погрозами, проживає в тимчасово окупованому Криму та має паспорт РФ

Поліція (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У листі про замінування, який 14 жовтня розіслали сотням організацій по всій Україні, згадуються журналістки Радіо Свобода, на яких відправники "покладають провину" у підривах, які нібито готуються. Про це йдеться у розслідуванні Радіо Свобода.

Нещодавно на платформах вийшло розслідування авторства Ірини Сисак, Валерії Єгошиної та Юлії Химерик про те, як російські спецслужби вербують українців (у тому числі неповнолітніх) за гроші для підпалів автомобілів українських військових, в тому числі працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Лист про мінування, у якому згадують авторки розслідування, підписала особа, яка назвала себе представником "терористичної групи", за назвою однойменного Telegram-каналу антиукраїнського спрямування, в якому поширюються заклики палити авто українських військових та переслідувати військовослужбовців ТЦК. Радіо Свобода не називає його ім’я та назву "групи" з безпекових та етичних міркувань.

Водночас проєкт "Схеми" з’ясував, що особа з такими установчими даними, як у відправника листа з погрозами, проживає в тимчасово окупованому Криму та має російський паспорт.

Також журналісти дізнались, що у соцмережах групи, яка взяла на себе відповідальність за "масові мінування" активно розповсюджують повідомлення із закликами палити авто українських військових та демонструють результати підпалів. За цю "роботу" пропонують від $100. Також там закликають переслідувати військових ТЦК, за що обіцяють заплатити від $1000.

У Telegram-каналі цієї "групи", який створили наприкінці серпня 2024 року, зокрема активно рекламують й інші пабліки, які виступають проти "роздачі" повісток в Україні.

Також, як виявили журналісти, на початку жовтня представники цієї ж "групи" розіслали повідомлення до низки держорганів України із пропозицією "вбивства за винагороду" топпосадовців органів безпеки та публічних осіб.

У пресслужбі Служби безпеки України повідомили "Схемам", що випадок із масовою розсилкою повідомлень про фейкові мінування варто розглядати через призму ІПСО (психологічна операція), спрямованої на поширення панічних настроїв серед українців.

На інцидент відреагував президент Радіо Свобода Стівен Капус.

"Ми не можемо пояснити мотивацію цих обурливих погроз. Ми не піддаємося залякуванням і підтримуємо наших журналістів, які продовжуватимуть інформувати українську аудиторію безстрашно та неупереджено. Ми також готові усіляко співпрацювати з органами влади в їхніх розслідуваннях", – заявив він.

Вдень 14 жовтня по Україні масово надходять повідомлення про замінування різноманітних установ.

LIGA.net також отримала повідомлення про мінування свого офісу в Києві. Перевірка встановила, що "все чисто", співробітникам дозволили повернутися до роботи.