Отсидеться не удастся: в МИДе ответили на слова Сийярто об ослаблении Европы из-за войны

В украинском Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление главы МИДа Венгрии Петера Сийярто, что "война в Украине привела к катастрофическому ослаблению Европы и лидеры ЕС не смогли оградить людей в Европе от того, чтобы они не платили за войну, за которую вообще не несут ответственности".

"К ослаблению Евросоюза приводят попытки разрушить внутреннее единство. Никто не должен забывать: украинцы платят своими жизнями за то, чтобы в остальных уголках Европы люди не видели ужасов войны", – ответил на слова Сийярто спикер украинского МИДа Олег Николенко.

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В МИДе подчеркнули, что российская агрессия – гибридная и она не сводится только к военной составляющей.

"Россияне атакуют украинские города и села крылатыми ракетами и танками, а страны ЕС – заоблачными ценами на газ и пропагандой. Напомним, что Россия начала шантажировать европейских потребителей поставками энергоресурсов и высоким ценником еще с ноября 2021 года – за три месяца до начала полномасштабного вторжения на территорию Украины", – говорится в заявлении министерства.

Нападение России на Украину – это нападение на весь демократический мир, демократические ценности, право быть собой и самостоятельно определять свое будущее, заявляют в МИДе.

"Бесполезно надеяться, что удастся отсидеться; притвориться, что то, что твоего соседа разрывает на куски, тебя не касается. Это не может быть так хотя бы и потому, что на территории Украины проживает более 150 000 украинцев венгерского происхождения, заботу о которых системно подчеркивает Будапешт", – напомнил Николенко.

Он добавил, что сейчас нет такого понятия, как "это не наша война".

15 июля Сийярто заявил, что разногласий с Зеленским нет, но Венгрия будет в стороне от войны.

23 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что из стран Евросоюза оружие Украине не поставляют только Венгрия и Австрия.

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Роман Бриль

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