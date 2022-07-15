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Сийярто заявил, что разногласий с Зеленским нет, но Венгрия будет в стороне от войны

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 17:26
Сийярто заявил, что разногласий с Зеленским нет, но Венгрия будет в стороне от войны - Фото
Петер Сийярто (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что у венгерского правительства нет никаких разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом он считает, что интерес Украины – вовлечь в войну как можно больше стран. Об этом Сийярто сказал в интервью изданию Index

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"У нас нет разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он украинец, а мы представляем интересы Венгрии. А в чем украинский интерес? Вовлечь в этот конфликт как можно больше стран, хотя бы за счет поставок оружия. С другой стороны, в наших интересах оставаться в стороне от этого конфликта и свести к минимуму возможность сползания в военную ситуацию", – сказал глава МИД Венгрии.

Он признал, что венгерско-украинские отношения еще до начала полномасштабной войны были напряженными, однако, по словам Сийярто, после 24 февраля в Венгрии "сняли с повестки темы, вызвавшие напряженность".

Сийярто также еще раз подтвердил готовность Венгрии стать площадкой для мирных переговоров Украины и РФ. Ранее в МИД Украины называли такое предложение циничным в свете ее отказа поддерживать санкции против РФ и ряда противоречивых заявлений венгерских властей.

Венгерский министр также сказал, что маловероятно, что война закончится в ближайшее время.

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Оксана Житнюк
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война Венгрия Петер Сийярто
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