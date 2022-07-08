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Отставка Джонсона не повлияет на поставки оружия и другой помощи в Украину – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 04:01
Отставка Джонсона не повлияет на поставки оружия и другой помощи в Украину – Белый дом - Фото
Джон Кирби (Фото: EPA)

Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не повлияет на стабильные поставки оружия и другой помощи в Украину. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби в интервью Fox News.

"Каждый лидер в НАТО и каждый лидер в G7 заявили, что будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – сказал Кирби, отвечая на вопрос о возможном влиянии отставки Джонсона на стабильность поставок оружия в Украину.

Представитель Белого дома отметил, что президент Владимир Зеленский "понимает, что он имеет эту международную поддержку, независимо от того, какое правительство находится у власти в любой из этих стран".

  • 7 июля после серии связанных с ним скандалов Джонсон объявил, что уходит с поста лидера Консервативной партии и подает в отставку с должности главы правительства. Он будет руководить Кабмином до избрания преемника.
  • Министра обороны Великобритании Бена Уоллеса называют главным претендентом на должность премьера. 

Читайте также: "Он был энерджайзером". Борис Джонсон уходит: как это повлияет на поддержку Украины

Наталия Медведева
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