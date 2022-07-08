Отставка Джонсона не повлияет на поставки оружия и другой помощи в Украину – Белый дом

Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не повлияет на стабильные поставки оружия и другой помощи в Украину. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби в интервью Fox News.

"Каждый лидер в НАТО и каждый лидер в G7 заявили, что будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – сказал Кирби, отвечая на вопрос о возможном влиянии отставки Джонсона на стабильность поставок оружия в Украину.

Представитель Белого дома отметил, что президент Владимир Зеленский "понимает, что он имеет эту международную поддержку, независимо от того, какое правительство находится у власти в любой из этих стран".

7 июля после серии связанных с ним скандалов Джонсон объявил, что уходит с поста лидера Консервативной партии и подает в отставку с должности главы правительства. Он будет руководить Кабмином до избрания преемника.

Министра обороны Великобритании Бена Уоллеса называют главным претендентом на должность премьера.

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Наталия Медведева

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