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Пакет помощи на $400 млн. Пентагон сообщил, какое оружие получит Украина – список

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 19:24
Пакет помощи на $400 млн. Пентагон сообщил, какое оружие получит Украина – список - Фото
Пускова установка NASAMS (фото — Flickr @kongsberg)

Украина в новом пакете помощи на $400 млн получит ракеты для систем ПВО NASAMS, РСЗО HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM и ряд другого вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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- дополнительные боеприпасы для NASAMS;

- 150 тяжелых пулеметов с тепловизионными прицелами для борьбы с дронами;

- дополнительные боеприпасы для HIMARS;

- 200 артиллерийских снарядов 155 мм с точным наведением;

- 10 000 120-мм минометных выстрелов;

- ракеты HARM;

- 150 бронеавтомобилей HMMWV;

- более 100 легких тактических машин;

- более 20 000 000 патронов к стрелковому оружию;

- более 200 генераторов;

- запасные части для 105-мм гаубиц и другого оборудования.

Из-за ракетных ударов России по украинский инфраструктуре укрепление ПВО остается топ-приоритетом, отметили в Пентагоне. И в этом должны помочь ракеты для NASAMS и антидроновые пулеметы.

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Марко Сировой
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пентагон ракеты военная помощь HIMARS NASAMS HARM humvee
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