Пакет помощи на $400 млн. Пентагон сообщил, какое оружие получит Украина – список
Украина в новом пакете помощи на $400 млн получит ракеты для систем ПВО NASAMS, РСЗО HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM и ряд другого вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
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- дополнительные боеприпасы для NASAMS;
- 150 тяжелых пулеметов с тепловизионными прицелами для борьбы с дронами;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 200 артиллерийских снарядов 155 мм с точным наведением;
- 10 000 120-мм минометных выстрелов;
- ракеты HARM;
- 150 бронеавтомобилей HMMWV;
- более 100 легких тактических машин;
- более 20 000 000 патронов к стрелковому оружию;
- более 200 генераторов;
- запасные части для 105-мм гаубиц и другого оборудования.
Из-за ракетных ударов России по украинский инфраструктуре укрепление ПВО остается топ-приоритетом, отметили в Пентагоне. И в этом должны помочь ракеты для NASAMS и антидроновые пулеметы.
- Администрация Байдена просит у Конгресса выделить еще $37,7 млрд на помощь для Украины в 2023 году.
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