Палата представителей США одобрила "большой" законопроект Трампа
3 июля республиканцы Палаты представителей США проголосовали за принятие законопроекта о налоговых льготах и сокращении расходов, предложенного президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщают ряд западных СМИ, в том числе CNN и Reuters.
Голосование завершилось с минимальным перевесом: 218 конгрессменов поддержали законопроект, 214 выступили против.
Законопроект теперь направлен в Белый дом для подписания Трампом. Ожидается, что подписание состоится до Дня независимости США 4 июля.
Только два республиканца — Брайан Фитцпатрик из Пенсильвании и Томас Мэсси из Кентукки — проголосовали против.
1 июля сенаторы-республиканцы США после более чем 24-часовых дебатов приняли законопроект Трампа с минимальным перевесом голосов.
Только трое из 53 сенаторов-республиканцев присоединились к демократам, чтобы проголосовать против пакета, который был принят со счетом 51-50 после того, как вице-президент Джей Ди Венс отдал решающий голос.
По данным Бюджетного управления Конгресса США, налоговые положения пакета увеличат дефицит бюджета на 3,8 млрд долларов США к 2034 году.
- Законопроект предусматривает продление налоговых льгот, введенных во время первого срока Трампа, увеличение расходов на безопасность границ, сокращение социальных программ, таких как Medicaid и продовольственные талоны, что вызвало критику со стороны демократов.
- Закон сохранит налоговые льготы для богатых и увеличит бюджетный дефицит, что вызывает опасения у инвесторов. Он также увеличит военные расходы и финансирование иммиграционной безопасности.