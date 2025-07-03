Палата представителей США одобрила "большой" законопроект Трампа

Иллюстративное фото (Фото: EPA)

3 июля республиканцы Палаты представителей США проголосовали за принятие законопроекта о налоговых льготах и сокращении расходов, предложенного президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщают ряд западных СМИ, в том числе CNN и Reuters.

Голосование завершилось с минимальным перевесом: 218 конгрессменов поддержали законопроект, 214 выступили против.

Законопроект теперь направлен в Белый дом для подписания Трампом. Ожидается, что подписание состоится до Дня независимости США 4 июля.

Только два республиканца — Брайан Фитцпатрик из Пенсильвании и Томас Мэсси из Кентукки — проголосовали против.

1 июля сенаторы-республиканцы США после более чем 24-часовых дебатов приняли законопроект Трампа с минимальным перевесом голосов.

Только трое из 53 сенаторов-республиканцев присоединились к демократам, чтобы проголосовать против пакета, который был принят со счетом 51-50 после того, как вице-президент Джей Ди Венс отдал решающий голос.

По данным Бюджетного управления Конгресса США, налоговые положения пакета увеличат дефицит бюджета на 3,8 млрд долларов США к 2034 году.