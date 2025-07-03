Палата представників США схвалила "великий" законопроєкт Трампа
Ілюстративне фото (Фото: EPA)

Республіканці Палати представників США проголосували 3 липня за схвалення законопроєкту про податкові пільги та скорочення витрат, ініційованого президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляють низка західних медіа, зокрема CNN та Reuters.

Голосування завершилося з мінімальним відривом – 218 конгресменів підтримали законопроєкт, 214 виступили проти.

Законопроєкт тепер направлено до Білого дому на підпис Трампу. Очікується, що підписання відбудеться до Дня незалежності США 4 липня.

Лише двоє республіканців – Браян Фіцпатрік із Пенсильванії та Томас Массі з Кентуккі проголосували проти.

Республіканці у Сенаті США 1 липня після більш як 24-годинних дебатів з мінімальною перевагою голосів провели законопроєкт Трампа.

Лише троє із 53 республіканців Сенату приєдналися до демократів, щоб проголосувати проти пакета, який було ухвалено 51-50 після того, як віцепрезидент Джей Ді Венс віддав вирішальний голос.

За даними Бюджетного управління Конгресу США, податкові положення пакета збільшать дефіцит бюджету на $3,8 млрд до 2034 року.

  • Законопроєкт передбачає продовження податкових пільг, запроваджених за першої каденції Трампа, збільшення витрат на безпеку кордонів, скорочення соціальних програм, таких, як Medicaid і продовольчі талони, що викликало критику демократів.
  • Закон збереже податкові пільги для багатих і збільшить дефіцит бюджету, що викликає побоювання серед інвесторів. Також він збільшить військові витрати та фінансування імміграційної безпеки.
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