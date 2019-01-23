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Боты:
23.01.2019, 19:53

Пауло Коэльо заявил, что не высказывался в поддержку Тимошенко

Пауло Коэльо заявил, что не высказывался в поддержку Тимошенко - Фото
Пауло Коэльо (фото - ЕРА)

На съезде Батьківщини показали фильм, где бразильский писатель якобы говорит, что именно Тимошенко "может управлять страной"

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Известный бразильский писатель Пауло Коэльо отрицает, что высказывался в поддержку кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко. Об этом Коэльо написал в Twitter.

"Я никогда не записывал ни одного сообщения о том, что поддерживаю ее кандидатуру. Даже если она мне нравится как человек, украинская политика - не мое дело", - написал Коэльо.

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Вчера во время съезда ВО Батьківщина, на котором Тимошенко выдвинули кандидатом в президенты, был показан короткий фильм о ней.

В фильме, согласно переводу с испанского, Коэльо сказал: "Я встречался с Тимошенко дважды. У нее есть харизма. Еще какая! Это очень сильная личность. Она прошла через многие испытания. И у нее есть уникальная особенность - она способна преодолевать любые трудности. Именно такой человек может управлять страной".

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Теги: выборы, президент, кандидат, юлия тимошенко, Пауло Коэльо
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