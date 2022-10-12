Папа Франциск осудил "беспощадные бомбардировки" украинских городов

Папа Франциск осудил "беспощадные бомбардировки" украинского народа, заявив, что носит "их боль внутри". Об этом он сказал в конце своей утренней аудиенции на площади Святого Петра, сообщает CNN.

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"В эти дни мое сердце обращено к украинскому народу, особенно к жителям тех мест, где были беспощадные бомбардировки", — сказал Франциск.

"Я ношу в себе их боль и приношу ее Господу в молитве… Пусть Дух Господень преобразит сердца тех, в чьих руках находится исход войны, чтобы ураган насилия прекратился и чтобы мир и справедливость могли быть восстановлены", – добавил он.

Министр энергетики Герман Галущенко 11 октября заявил, что за два дня российскими ракетами было повреждено около 30% энергетической инфраструктуры Украины.

В Киеве утром в среду, 12 октября, снова пришлось централизованно выключать свет из-за дефицита мощности.

Сегодня российские оккупанты снова нанесли удары по энергетической инфраструктуре Днепропетровской и Сумской областей.

Вадим Ребрина

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