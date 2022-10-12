Папа Франциск осудил "беспощадные бомбардировки" украинских городов
12.10.2022, 14:16
Папа Римский Франциск (фото - ЕРА)
Папа Франциск осудил "беспощадные бомбардировки" украинского народа, заявив, что носит "их боль внутри". Об этом он сказал в конце своей утренней аудиенции на площади Святого Петра, сообщает CNN.
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"В эти дни мое сердце обращено к украинскому народу, особенно к жителям тех мест, где были беспощадные бомбардировки", — сказал Франциск.
"Я ношу в себе их боль и приношу ее Господу в молитве… Пусть Дух Господень преобразит сердца тех, в чьих руках находится исход войны, чтобы ураган насилия прекратился и чтобы мир и справедливость могли быть восстановлены", – добавил он.
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