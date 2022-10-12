Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Днепропетровской и Сумской областей
Российские оккупанты снова нанесли удары по энергетической инфраструктуре Днепропетровской и Сумской областей. Об этом сообщают главы областных военных администраций.
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"Третий день подряд российские террористы бьют по предприятиям жизнеобеспечения", – написал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
По его информации, утром россияне ударили по энергетической инфраструктуре в Каменском районе. Там сильный пожар и разрушения.
"Спасатели борются с огнем. Затем энергетики попытаются восстановить оборудование", – написал Резниченко, призвав жителей экономить электричество.
В Сумской области оккупанты тоже обстреляли из артиллерии объекты инфраструктуры, сообщил председатель ОВА Дмитрий Живицкий.
"Сегодня на 7 утра в области без электроснабжения оставались 247 потребителей. Но пока есть, к сожалению, еще два вражеских артиллерийских прилета с территории России по объектам инфраструктуры", – написал он.
В Сумском и Шосткинском районах – аварийное отключение электроэнергии.
По словам Живицкого, графики веерных отключений обнародуют, как только будет возможность составить их с технической точки зрения.
- Министр энергетики Герман Галущенко 11 октября заявил, что за два дня российскими ракетами было повреждено около 30% энергетической инфраструктуры Украины.
- В Киеве утром в среду, 12 октября, снова пришлось централизованно выключать свет из-за дефицита мощности.
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