"Парад трусости": Данилов о военном параде в Москве

Военный парад армии страны-агрессора на Красной площади стал свидетельством "трусости и страха" российского руководства. Об этом написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Данилов написал, что "Россия подала заявку в Книгу рекордов Гиннеса на самый короткий военный парад", так как "мероприятие "победобесия" на "Красной площади" длилось примерно 40 минут и стало самым коротким с 1941 года".

"Парад трусости и страха", – написал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что страх стал главной причиной, который "заставил кремлевскую стаю как можно скорее бежать назад в бункерную нору".

"Страх – это пожизненный украинский подарок Путину и его группировке", – заявил Данилов.

9 мая 2023 года на параде в Москве показали единственный танк – исторический Т-34. Ни вертолетов, ни самолетов вообще не было. Российский диктатор Владимир Путин повторил свои обычные тезисы о "новом походе" Запада против РФ, "неонацистской нечисти со всего мира", "западных глобалистских элитах" и т.д.

МИД заявил, что считает участие лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Армении в параде в Москве "аморальным и недружественным шагом в отношении Украины".

Сергій Бережний

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