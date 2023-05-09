UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Парад трусости": Данилов о военном параде в Москве

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 17:42
Алексей Данилов (Фото - пресс-служба СНБО)

Военный парад армии страны-агрессора на Красной площади стал свидетельством "трусости и страха" российского руководства. Об этом написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

 

Данилов написал, что "Россия подала заявку в Книгу рекордов Гиннеса на самый короткий военный парад", так как "мероприятие "победобесия" на "Красной площади" длилось примерно 40 минут и стало самым коротким с 1941 года".

"Парад трусости и страха", – написал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что страх стал главной причиной, который "заставил кремлевскую стаю как можно скорее бежать назад в бункерную нору".

"Страх – это пожизненный украинский подарок Путину и его группировке", – заявил Данилов.

Фото – скріншот

9 мая 2023 года на параде в Москве показали единственный танк – исторический Т-34. Ни вертолетов, ни самолетов вообще не было. Российский диктатор Владимир Путин повторил свои обычные тезисы о "новом походе" Запада против РФ, "неонацистской нечисти со всего мира", "западных глобалистских элитах" и т.д.

  • МИД заявил, что считает участие лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Армении в параде в Москве "аморальным и недружественным шагом в отношении Украины".

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин 9 мая военный парад парад Алексей Данилов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 