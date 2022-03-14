Парламент Эстонии призвал к созданию бесполетной зоны над Украиной

Парламент Эстонии, которая является членом НАТО, призвал государства-члены ООН принять "незамедлительные меры по созданию бесполетной зоны для предотвращения массовых жертв среди гражданского населения Украины". Об этом сообщается на сайте Рийгикогу (парламент Эстонии).

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"За" принятие обращения к парламентам стран-членов Европейского Союза, НАТО и других стран в связи с агрессией России против Украины проголосовали 90 депутатов.

"Рийгикогу выражает поддержку защитникам украинского государства и народа в их борьбе против Российской Федерации, развязавшей преступную войну, и призывает поддержать Украину в войне за ее свободу, суверенитет и территориальная целостность", – сказано в обращении.

Эстонский парламент подчеркнул, что неспровоцированная агрессия РФ является преступлением против мира, и что все совершенные военные преступления должны быть наказаны.

"Рийгикогу призывает государства-члены ООН принять незамедлительные меры по созданию бесполетной зоны для предотвращения массовых жертв среди гражданского населения Украины", – сказано в сообщении.

Также Рийгикогу призвал к введению дополнительных санкций против РФ и Беларуси, причастной к агрессии.

Парламент также призвал страны к немедленному введению всеобъемлющего торгового эмбарго против России и Беларуси и закрытию воздушного пространство и портов для самолетов и кораблей РФ.

Кроме того, Рийгикогу призвал членов Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовать за исключение Российской Федерации из Совета Европы.

Также Рийгикогу призвал поддержать официальную заявку Украины на получение статуса кандидата в члены ЕС и предоставить ей дорожную карту для вступления в НАТО.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.