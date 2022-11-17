Парламент Швеции одобрил пакет помощи Украине, он крупнее восьми предыдущих вместе взятых

Сегодня, 17 ноября, парламент Швеции принял решение передать Украине военную помощь на сумму более 3 млрд шведских крон (около $287 млн) в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Риксдага.

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Речь идет о средствах противовоздушной обороны, в том числе соответствующих боеприпасах, вездеходах, личном снаряжении, в том числе зимнем, обмундировании, прицельных приспособлениях, палатках и маскировочных сетках.

Как передает Reutars, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сказал, что этот пакет военной помощи крупнее, чем восемь предыдущих пакетов Швеции вместе взятых.

"Это самая крупная работа, которую мы сделали, и мы точно следуем украинскому списку приоритетов в том, что, по их мнению, им нужно прямо сейчас", – сказал Кристерссон.

Министр обороны Швеции Пал Джонсон сказал, что новый пакет военной помощи включает в себя ПВО и боеприпасы из складских запасов, что особенно необходимо Украине на фоне массированных ракетных атак РФ в последние недели.

Вчера состоялась седьмая встреча в формате "Рамштайн". Украина получит пакеты военной помощи от Канады, Швеции, дополнительные системы противовоздушной обороны HAWK от Испании, снаряды и боеприпасы от Польши, Германии и Греции.

Сегодня Финляндия утвердила выделение 10 пакета военной помощи Украине, крупнейшего от финнов с начала большой войны.

Оксана Житнюк

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