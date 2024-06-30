Парламентская ассамблея ОБСЕ признала действия России геноцидом украинского народа

Депутаты из стран-членов ОБСЕ приняли резолюцию с осуждением 10-летней вооруженной агрессии РФ против Украины

Фото: ПА ОБСЕ

Парламентская ассамблея ОБСЕ в субботу, 29 июня, приняла резолюцию, в которой действия России признаются геноцидом украинского народа, сообщил член украинской делегации Павел Фролов в Telegram.

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"В день открытия летней сессии в Бухаресте ПА ОБСЕ приняла резолюцию с осуждением 10-летней вооруженной агрессии РФ против Украины, признав действия военно-политического руководства РФ и ее вооруженных сил в ходе полномасштабного вторжения геноцидом украинского народа", — написал Фролов.

Документ также определяет деколонизацию РФ необходимым условием для установления крепкого мира.

Резолюция состоит из 70 пунктов и содержит призыв всех 53 стран-участниц ОБСЕ прилагать усилия для деоккупации Крыма и всех оккупированных территорий Украины путем поддержки Формулы мира и Крымской платформы, а также создавать специальный трибунал для привлечения к ответственности РФ за преступления, совершенные во время агрессивной войны против Украины, провести на международном и национальном уровнях расследование массовых преступлений армии РФ.

В документе подчеркивается необходимость быстрого запуска механизма использования замороженных российских активов в пользу Украины, а странам ОБСЕ предлагается присоединяться к Соглашению о Международном реестре ущерба, нанесенного Украине агрессией РФ.

По словам Фролова, ПА ОБСЕ также признает президентские выборы 2024 года в РФ подтасованными и подрывающими легитимность избирательной системы.

Отмечается поддержка создания Международной коалиции по возвращению украинских детей, а также обеспечение освобождения украинских военнопленных и гражданских лиц.

В документе содержится призыв запретить импорт российского сжиженного газа в Евросоюз, реэкспорт и транзит через порты ЕС.

Сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ продлится до 3 июля.