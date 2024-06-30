Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії Росії геноцидом українського народу

Депутати з країн-членів ОБСЄ ухвалили резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії РФ проти України

Фото: ПА ОБСЄ

Парламентська асамблея ОБСЄ у суботу, 29 червня, ухвалила резолюцію, в якій дії Росії визнаються геноцидом українського народу, повідомив член української делегації Павло Фролов у Telegram.

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"У день відкриття літньої сесії у Бухаресті ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії РФ проти України, якою визнала дії військово-політичного керівництва РФ та її збройних сил у ході повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу", – написав Фролов.

Документ також визначає деколонізацію РФ необхідною передумовою для встановлення міцного миру.

Резолюція складається з 70 пунктів і містить заклик усіх 53 країн-учасниць ОБСЄ докладати зусиль для деокупації Криму та усіх окупованих територій України шляхом підтримки Формули миру та Кримської платформи, а також створити спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності РФ за злочини, скоєні під час агресивної війни проти України, провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових злочинів армії РФ.

У документі підкреслюється необхідність швидкого запуску механізму використання заморожених російських активів на користь України, а країнам ОБСЄ пропонується приєднуватись до Угоди про Міжнародний реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ.

За словами Фролова, ПА ОБСЄ також визнає президентські вибори 2024 року у РФ підтасованими та такими, що підривають легітимність виборчої системи.

Наголошується на підтримці створення Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, а також забезпечення звільнення українських військовополонених та цивільних осіб.

Водночас у документі міститься заклик заборонити імпорт російського скрапленого газу до Євросоюзу, реекспорт та транзит через порти ЄС.

Сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ триватиме до 3 липня.