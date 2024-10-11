Партия "Голос" лишилась государственного финансирования до конца каденции Рады

Фото: партия ''Голос''

Партия "Голос" в нынешнем созыве парламента больше не получит денег из государственного бюджета, о таком постановлении Кассационного административного суда сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Итак, суд подтвердил правомерность решения НАПК о прекращении государственного финансирования Голоса – такое постановление окончательно и не подлежит обжалованию.

Соответственно, в этом созыве Верховной Рады партия больше не получит средств государственного финансирования на осуществление уставной деятельности.

В частности, до конца этого года Голос должен был получить от государства более 57 млн грн за два квартала.

Ранее, в июне, НАПК приняло решение о прекращении госфинансирования Голоса: агентство насчитало недостоверное декларирование партией на 4,7 млн грн, нарушения обнаружили в отчетах за III-IV кварталы 2020 года.

Это второе такое нарушение, и НАПК уже останавливало финансирование Голоса из-за отчета за ІІ квартал 2020 года: там нашли недостоверные сведения о расходе более 1,3 млн грн в пользу ряда ФОП. Однако тогда партия подала уточняющие документы, и НАПК вернуло финансирование.

В 2020-м из-за выявленных нарушений в отчетах ведомство останавливало финансирование двух партий – ВО "Батькивщина" и Голос, а в 2021 году – финансирование Слуги народа.

После того как партии устранили нарушения, НАПК возобновило их финансирование.

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