Партія "Голос" позбавилася державного фінансування до кінця каденції Ради

Раніше НАЗК нарахувало недостовірне декларування партією на 4,7 млн грн

Фото: партія ''Голос''

Партія "Голос" у нинішньому скликанні парламенту більше не отримає грошів з державного бюджету, про таку постанову Касаційного адміністративного суду повідомило Національне агенство із запобігання корупції.

Отже, суд підтвердив правомірність рішення НАЗК щодо припинення державного фінансування Голосу – така постанова є остаточною та не підлягає оскарженню.

Відповідно, у цьому скликанні Верховної Ради партія більше не отримає коштів державного фінансування на здійснення статутної діяльності.

Зокрема, до кінця цього року Голос мав би отримати від держави понад 57 млн грн за два квартали.

Раніше, у червні, НАЗК ухвалило рішення про припинення держфінансування Голосу: агенція нарахувала недостовірне декларування партією на 4,7 млн грн, порушення виявили у звітах за III-IV квартали 2020 року.

Це друге таке порушення, і НАЗК уже зупиняло фінансування Голосу через звіт за II квартал 2020 року: там знайшли недостовірні відомості про витрату понад 1,3 млн грн на користь низки ФОПів. Однак тоді партія подала уточнювальні документи, і НАЗК повернуло фінансування.

У 2020-му через виявлені порушення у звітах відомство зупиняло фінансування двох партій – ВО "Батьківщина" та Голос, а у 2021 році – фінансування Слуги народу.

Після того як партії усунули порушення, НАЗК відновило їх фінансування.

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