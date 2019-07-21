Партия Шария получит финансирование из госбюджета

Анатолий Шарий (скриншот с видео на YouTube)

Политическая партия, которую возглавляет пророссийский видеоблоггер Анатолий Шарий, получит финансирование из государственного бюджета. Об этом свидетельствуют предварительные данные, полученные по результатам опроса избирателей на выходе из избирательных участков, передает Радио Свобода.

Согласно данным Национального экзитпола, партия Шария приобретает поддержку 3,1% избирателей. Украинское законодательство предусматривает, что финансирование из государственного бюджета получают политические партии, которых на очередных или досрочных парламентских выборах поддержали два или более процентов избирателей.

Слуге народа будут платить примерно 537 млн грн в год, а партии Шария - 38 млн грн.

Cоциологи опубликовали финальные данные национального экзитпола досрочных парламентских выборов.

15 июля Верховный суд признал законным решение ЦИК об отмене регистрации Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты.

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