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10.07.2019, 10:34

Парубий анонсировал импровизированный военный парад на 24 августа

Парубий анонсировал импровизированный военный парад на 24 августа - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны

"Призываю всех, кто боролся и воевал за свободу Украины, пройти парадом независимости по главной улице государства", - сказал председатель Рады

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий выразил возмущение отменой военного парада ко День независимости и призвал военных, волонтеров, а также участников Революции достоинства пройти 24 августа парадом по Крещатику. Об этом он заявил на открытии утреннего пленарного заседания парламента.

Председатель парламента напомнил, что вчера президент Владимир Зеленский объявил об отмене традиционного военного парада на День Независимости.

"Неприятно поражен этим решением. Но будет ли парад - не им решать", - заявил Парубий, добавив, что "для патриотов Украины это главный праздник".

Сам он пообещал принять участие в параде.

Парубий идет на досрочные выборы в Раду от партии Европейская солидарность пятого президента Петра Порошенко. Последний раскритиковал решение преемника об отмене парада, но добавил, что "как верховный главнокомандующий ВСУ, Зеленский имеет полное право принимать решение - проводить парад или нет".

9 июля 2019 года Зеленский сказал, что в этом году вместо военного парада выплатят премии "всем нашим военным".

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Теги: ВСУ, Крещатик, военный парад, день независимости
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