Парубий дал понять, с кем идет на выборы в Раду

Петр Порошенко и Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий намерен участвовать в досрочных парламентских выборах вместе с "командой единомышленников". Об этом он сообщил на съезде партии Петра Порошенко Европейская солидарность, передает корреспондент LIGA.net.

"Я иду на эти парламентские выборы, когда бы они ни состоялись. Я иду с командой единомышленников, с которыми мы работали все эти годы совместно в парламенте и вне его", - заявил спикер.

Собеседник в руководстве партии Европейская солидарность в комментарии корреспонденту LIGA.net выразил надежду, что Парубий сегодня напишет заявление о вступлении в партию. Сейчас он является членом политсовета партии Народный фронт.

Ранее спикер парламента заявил, что стенограмма с консультаций по поводу роспуска Рады является цензурированной.

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