Ляшко и Парубий увидели цензуру в стенограмме встречи на Банковой

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко и спикер Верховной Рады Андрей Парубий утверждают, что стенограмма встречи лидеров фракций с президентом Владимиром Зеленским на Банковой обнародована в отредактированном виде. Об этом они заявили во время заседания в Раде.

По словам Ляшко, во время встречи он напомнил историю Пиночета, "которого в 80 с чем-то лет арестовали в Лондоне и он умер, находясь под арестом", и если Зеленский будет нарушать Конституцию и законы, "его будут как Пиночета догонять всю жизнь".

"В обнародованной вчера стенограмме этого отрывка нет", - заявил политик.

То, что стенограмма отредактирована, подтвердил и Парубий.

"Коллеги, я хочу подтвердить, что действительно в стенограмме есть некоторые перекручивания текста, изъяты некоторые предложения. Но даже с теми изменениями каждый, кто почитал стенограмму, может подтвердить: никакой договоренности о закрытых списках на совещании не было достигнуто", - заявил спикер.

Он добавил, что на встрече представители большинства фракций выступили за открытые списки "и не давали подтверждения на идею главы АП Андрея Богдана о том, что необходимо сделать закрытые списки".

30 мая АП опубликовала стенограмму консультаций о роспуске Рады.

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