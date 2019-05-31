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31.05.2019, 11:55

Ляшко и Парубий увидели цензуру в стенограмме встречи на Банковой

Ляшко и Парубий увидели цензуру в стенограмме встречи на Банковой - Фото
Олег Ляшко на консультациях с Зеленским 21 мая (фото - president.gov.ua)

Спикер заявил, что в тексте стенограммы консультаций о роспуске Рады есть "перекручивания", но даже с ними "ясно, что на встрече ничего не решили"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко и спикер Верховной Рады Андрей Парубий утверждают, что стенограмма встречи лидеров фракций с президентом Владимиром Зеленским на Банковой обнародована в отредактированном виде. Об этом они заявили во время заседания в Раде.

По словам Ляшко, во время встречи он напомнил историю Пиночета, "которого в 80 с чем-то лет арестовали в Лондоне и он умер, находясь под арестом", и если Зеленский будет нарушать Конституцию и законы, "его будут как Пиночета догонять всю жизнь".

"В обнародованной вчера стенограмме этого отрывка нет", - заявил политик.

То, что стенограмма отредактирована, подтвердил и Парубий.

"Коллеги, я хочу подтвердить, что действительно в стенограмме есть некоторые перекручивания текста, изъяты некоторые предложения. Но даже с теми изменениями каждый, кто почитал стенограмму, может подтвердить: никакой договоренности о закрытых списках на совещании не было достигнуто", - заявил спикер.

Он добавил, что на встрече представители большинства фракций выступили за открытые списки "и не давали подтверждения на идею главы АП Андрея Богдана о том, что необходимо сделать закрытые списки".

30 мая АП опубликовала стенограмму консультаций о роспуске Рады.

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Теги: Владимир Зеленский, андрей парубий, олег ляшко, банковая, стенограмма
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