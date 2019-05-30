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30.05.2019, 21:30

АП опубликовала стенограмму консультаций о роспуске Рады

АП опубликовала стенограмму консультаций о роспуске Рады - Фото
Фото: АП

В консультациях принимали участие руководство Верховной Рады и лидеры парламентских фракций и групп

Администрация президента опубликовала стенограмму встречи президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп, которая состоялась 21 мая.

Встреча была посвящена консультациям по вопросу роспуска парламента.

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду. 21 мая он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах. 

В этот же день Зеленский позвал руководство парламента и лидеров фракций в Администрацию президента для обсуждения роспуска Рады.

После встречи представители фракций БПП и Народный фронт заявили, что считают роспуск парламента незаконным.

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что встреча на Банковой была формальностью, так как глава государства до того уже принял "незаконное решение" о роспуске Рады. Она призвала АП обнародовать стенограмму встречи

22 мая созванное по просьбе Зеленского заседание Рады закончилось демаршем нардепов: идею Зеленского об отмене мажоритарной части выборов и снижении проходного барьера до 3% даже не включили в повестку

У президента отреагировали на это крылатым выражением.

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Теги: верховная рада, Владимир Зеленский, роспуск, стенограмма
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