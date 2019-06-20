Парубий об иске Московского патриархата: Попытка реванша

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Иск УПЦ МП об отмене регистрации Православной церкви Украины - попытка реванша пророссийских сил. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает Укринформ.

"Я хочу подчеркнуть, что мы сейчас живем в тревожные дни. В то время, когда от нас уходят лучшие защитники Украины, такие как наш побратим Дмитрий Тымчук, внутри страны уже происходят попытки реванша", - сказал Парубий.

Кроме того, он назвал возвращение проспекту в Харькове имени маршала Георгия Жукова "лишением украинцев права на собственную историю".

Вчера, 19 июня, Окружной административный суд Киева открыл производство по иску УПЦ МП. Там требуют отменить регистрацию ПЦУ.

Читайте также: Парубий идет в Раду с Порошенко: Хватит приколов, это не игрушки