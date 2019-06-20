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20.06.2019, 11:47

Парубий об иске Московского патриархата: Попытка реванша

Парубий об иске Московского патриархата: Попытка реванша - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер Верховной Рады предостерег, что в стране происходят "попытки реванша пророссийских сил"

Иск УПЦ МП об отмене регистрации Православной церкви Украины - попытка реванша пророссийских сил. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает Укринформ

"Я хочу подчеркнуть, что мы сейчас живем в тревожные дни. В то время, когда от нас уходят лучшие защитники Украины, такие как наш побратим Дмитрий Тымчук, внутри страны уже происходят попытки реванша", - сказал Парубий.

Кроме того, он назвал возвращение проспекту в Харькове имени маршала Георгия Жукова "лишением украинцев права на собственную историю".

Вчера, 19 июня, Окружной административный суд Киева открыл производство по иску УПЦ МП. Там требуют отменить регистрацию ПЦУ.

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Теги: андрей парубий, упц мп, московский патриархат, пцу
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