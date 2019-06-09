Выборы. Парубий идет с Порошенко: Хватит приколов, это не игрушки

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий идет в первой десятке списка партии Европейской солидарность пятого президента Петра Порошенко. На сцену съезда политсилы он поднялся первым, передает корреспондет LIGA.net.

"Забудьте о рейтингах. Мы с вами на войне. Мы должны остановить нашествие популизма, реваншизма и иногда подрастковой безответственности некоторых деятелей, которые считают себя политиками", - сказал Парубий, выступая на съезде.

Спикер намекнул, что партия Порошенко должна попасть в парламент для противовеса партии президента Владимира Зеленского и пророссийски настроенным силам.

"Это не игрушки. Это не КВН и это не шоу. В противовес медведчукам в парламенте должна быть украинская сила. Нельзя без присмотра оставлять в комнате детей со спичками... Хватит хайпа, челенджей и хештегов. Хватит приколов", - отметил Парубий.

31 мая стало известно, кто может войти в первую пятерку партии Порошенко.

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