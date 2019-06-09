Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.06.2019, 11:58

Выборы. Парубий идет с Порошенко: Хватит приколов, это не игрушки

Выборы. Парубий идет с Порошенко: Хватит приколов, это не игрушки - Фото
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер парламента Андрей Парубий считает, что Европейская солидарность - это противовес партии Слуга народа и пророссийски настроенным силам

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий идет в первой десятке списка партии Европейской солидарность пятого президента Петра Порошенко. На сцену съезда политсилы он поднялся первым, передает корреспондет LIGA.net.

"Забудьте о рейтингах. Мы с вами на войне. Мы должны остановить нашествие популизма, реваншизма и иногда подрастковой безответственности некоторых деятелей, которые считают себя политиками", - сказал Парубий, выступая на съезде.

Спикер намекнул, что партия Порошенко должна попасть в парламент для противовеса партии президента Владимира Зеленского и пророссийски настроенным силам.

"Это не игрушки. Это не КВН и это не шоу. В противовес медведчукам в парламенте должна быть украинская сила. Нельзя без присмотра оставлять в комнате детей со спичками... Хватит хайпа, челенджей и хештегов. Хватит приколов", - отметил Парубий. 

31 мая стало известно, кто может войти в первую пятерку партии Порошенко.

Читайте также: Губернатор Закарпатской области покинул партию Порошенко

Отправить:
Распечатать:
Теги: Петр Порошенко, андрей парубий, выборы, рада, европейская солидарность
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 