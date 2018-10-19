Парубий подписал постановление о санкциях против 112 и NewsOne

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Ранее Рада обратилась к СНБО с призывом ввести санкции против собственников каналов NewsОne и 112 Украина

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Спикер парламента Андрей Парубий подписал постановление о санкциях против владельцев телеканалов 112 и Newsone. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте парламента.

Речь идет о проекте постановления № 9157 "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Ранее Верховная Рада обратилась к Совету нацбезопасности и обороны с призывом ввести санкции против собственников каналов NewsОne и 112 Украина.

Депутаты предложили ввести такие санкции как блокирование активов, недопуск вывода капиталов за границу, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий, запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины, отказ предоставлять телекоммуникационные услуги, полный или частичный запрет операций с ценными бумагами, запрет выдавать лицензию Нацбанка на инвестиции в другую страну и валютные операции, запрет передачи прав интеллектуальной собственности.

Эти и другие санкции СНБОУ предлагается ввести в отношении ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО Телерадиокомпания 112-ТВ, ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "Новости 24 часа".

30 сентября петиция о "прекращении антиукраинской деятельности телеканалов 112 Украина и NewsOne набрала больше 25 тысяч голосов, которые необходимы для ее дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде.