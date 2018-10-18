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18.10.2018, 16:47

Парубий поругался с Вилкулом в Раде: Развели тут гундяевщину

Парубий поругался с Вилкулом в Раде: Развели тут гундяевщину - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вилкул заявил, что Оппоблок зарегистрировал проект постановления о передаче в пользование Вселенскому патриарху Администрации президента

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Депутат Оппоблока Александр Вилкул на пленарном заседании Рады назвал решение парламента о передаче в пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви взяткой за участие в президентской кампании, передает корреспондент LIGA.net.

Он также сообщил, что депутаты Оппоблока подали заявление в правоохранительные органы, так как спикер Андрей Парубий подписал постановление по Андреевской церкви, хотя депутаты заявили о неперсональном голосовании.

Помимо этого Вилкул заявил, что Оппоблок зарегистрировал проект постановления о передаче в пользование Вселенскому патриарху Администрации президента до президентских выборов 2019 года.

Спикер Андрей Парубий назвал такие заявления оскорблением чувств верующих и "гундяевством". "Это КГБистская секта! Священники Гундяева убивали пленных украинцев! Первые диверсионные группы, в том числе Стрелкова, прятались в гундяевских укрытиях! Не смейте оскорблять чувства верующих в этом зале! Езжайте на Афон и покайтесь!" - сказал он.

Сегодня Верховная Рада передала Андреевскую церковь в Киеве Вселенскому патриархату. За закон об особенностях использования Андреевской церкви Национального заповедника София Киевская №9208 проголосовали 237 депутатов. Депутаты Оппозиционного блока голосовали против.

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Теги: андрей парубий, церковь, александр вилкул, патриархат
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