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Парубий созвал заседание подготовительной депутатской группы

Парубий созвал заседание подготовительной депутатской группы - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
08.08.2019, 15:55

Завтра должно состояться заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных депутатов

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных депутатов на завтра, 9 августа. Об этом говорится на сайте Рады.

В подготовительную группу делегированы представители партий, преодолевших пятипроцентный барьер на внеочередных выборах, а именно:

Слуга народа - 17 человек;
Оппозиционная платформа - За життя - три человека;
Батькивщина - два человека;
Европейская солидарность - два человека;
Голос - один.

На сайте уточняется, что самовыдвиженцы-мажоритарщики тоже могут делегировать в состав подготовительной группы по одному представителю от 15 депутатов путем подачи письменного предложения.

  • Сегодня движение ЧЕСНО сообщило, что на прошедших выборах 14 кандидатов в депутаты на округах в Донецкой и Луганской областях не набрали ни одного голоса. Это является свидетельством того, что данные кандидаты были зарегистрированы как технические, указывает ЧЕСНО. 
  • 7 августа ЦИК установил дедлайн для ОИК избирательного округа N210 - 12:00 9 августа.
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верховная рада андрей парубий
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