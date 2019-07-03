ПАСЕ досрочно прекратила работу своей делегации в Украине

Мори-Паскье Лилиан Фото: пресс-служба ПАСЕ

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая находилась в Киеве 2-3 июля для оценки предвыборной ситуации, досрочно прекратила свою работу. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

Там напомнили, что 2 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил президенту ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, что Рада отозвала свое приглашение наблюдать за выборами в Украине.

"Из-за этого решения предвыборная делегация решила досрочно прекратить свою деятельность", - говорится в сообщении.

До принятия этого решения делегация ПАСЕ встретилась с лидерами и представителями ряда партий, участвующих в выборах, представителями гражданского общества и СМИ.

Другие встречи были отменены, отметили в ПАСЕ.

Сегодня Паскье заявила, что Украина, как член Совета Европы, обязана предложить ассамблее наблюдать за выборами.