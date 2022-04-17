Пасха. Папа римский высказался о войне и сказал "Христос воскрес" на украинском

На пасхальной мессе в Ватикане папа римский Франциск выразил украинцам слова поддержки и сказал "Христос Воскрес" на украинском языке. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что папа выступил на мессе, но не вел ее из-за проблем с ногами. Он говорил "о тьме войны" и "осудил жесткость войны в Украине", пишут журналисты.

"Все мы молимся за вас и с вами. Мы молимся, потому что так много страданий. Мы можем только предоставить вам нашу компанию, наши молитвы и сказать вам: "Мужайтесь, мы с вами"", – сказал Франциск.

Он закончил выступление фразой "Христос воскрес" на украинском языке.

Отмечается, что на мессе присутствовал освобожденный из российского плена Иван Федоров – мэр временно оккупированного Мелитополя. Папа встретился с украинской делегацией накануне.

Ранее Ватикан, несмотря на протесты дипломатов и общественности, провел предпасхальный крестный ход, в котором крест несли украинка и россиянка.

Также папа Франциск заявил, что украинских беженцев принимают "лучше" других. Он увидел в этом расизм.

Марк Сировой

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