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13.05.2019, 11:03

Рада поддержит идеи Зеленского по усилению Украины - Пашинский

Рада поддержит идеи Зеленского по усилению Украины - Пашинский - Фото
Сергей Пашинский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Нардеп говорит, что с учетом поддержки Зеленского "всей страной", он может набрать в команду "лучших, а не делить по цветам или даже по языку"

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Избранный президент Владимир Зеленский будет поддержан нынешним составом Верховной Рады, если его законодательные инициативы не будут идти вразрез с курсом Украины на ЕС, НАТО и защиту страны от российской агрессии. Об этом заявил РБК-Украина глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Сергей Пашинский.

"Могу ответственно заявить, что все его законодательные акты, направленные на усиление государства Украина, будут поддержаны", - сказал член фракции Народный фронт.

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Пашинский считает, что инаугурация Зеленского состоится в конце мая, хотя сам избранный президент настаивает на 19 мая.

Он уверен, что до парламентских выборов у Зеленского "даже без Рады будет столько работы, что вы себе не представляете": назначить 25 глав ОГА, начальников Генштаба и СВР, членов многих комиссий от Нацсовета по ТРВ до профильных по тарифам. Им нужно, говорит нардеп, поменять около 700 человек.

При этом Пашинский не прогнозирует крупных проблем у Зеленского с кадровым ресурсом, потому что если после Майдана "очень многих хороших специалистов из-за закона про люстрацию пришлось отсечь", то сейчас у Зеленского "нет законодательных ограничений, чтобы попытаться использовать все лучшее, что есть и там, и там".

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Теги: верховная рада, Владимир Зеленский, кадры, сергей пашинский
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