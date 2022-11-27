Патрульная полиция Киева опубликовала видео с места ракетного прилета

Патрульная полиция Киева показала в Telegram видео, снятое камерой патрульных 23 ноября в первые минуты после ракетного прилета.

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Как сказано в пояснении к видео, инспекторы Андрей Буценко, Владимир Шишков и Виталий Бондарев выдвигались в квадрат патрулирования, когда неподалеку от них произошел мощный взрыв.

На месте прилета полицейские начали оказывать медпомощь пострадавшим, наложили турникет тяжелораненому и затем передали его медикам.

К первой группе полицейских вскоре присоединились другие патрули, медики и спасатели.

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Сергій Бережний

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