"Пацаны отсюда уходят каждый день, здесь ни снабжения, ни еды" – перехват ГУР

Оккупант в Донецкой области рассказывает матери о массовом дезертирстве и своем желании сбежать. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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"Ничего у нас хорошего нету", – отвечает российский мобилизированный на вопрос матери, как дела.

Он рассказал, что оккупанты массово убегают с позиций.

"Да, убегают. А как, бл*дь, льет пять дней – под дождем, не спавши", – говорит оккупант.

Его мать заявила, что это "дезертирство".

"В декабре, если нас в отпуск не отпустят, мы тоже уйдем. Ты просто не представляешь, мы в болоте живем, у нас все течет, ни поспать, ни пожрать, еб*ть", – объясняет ей оккупант.

Он рассказал, что у них поменялся командир, и нового командира они не видели.

"Там нам сказали: вас просто отсюда не выпустят... Пацаны отсюда уходят каждый день… уходят в тыл, через границы... здесь ни снабжения, ни еды…если бы мы паспорта домой не отправили, то съ*бались бы очень просто отсюда", – жалуется оккупант.

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Наталія Медведєва

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