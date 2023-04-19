Пациентка умерла после операции. Полиция направила в суд обвинительный акт против врачей
Следователи Национальной полиции направили в суд обвинительный акт в отношении врачей за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей по делу о смерти пациентки после операции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Как отмечается, медицинские работники частной клиники после установления диагноза рекомендовали больной провести плановую операцию.
По данным следствия, медики не обеспечили ни надлежащую подготовку пациентки к операции, ни необходимое послеоперационное наблюдение.
48-летняя женщина после операции скончалась в частной клинике. Это произошло в декабре 2020 года, сообщили в полиции.
"В ходе досудебного расследования установлено, что ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медиками – акушером-гинекологом и врачом-анестезиологом – привело к смерти больной", – говорится в сообщении.
Обвинительный акт в отношении медицинских работников направлен в суд.
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