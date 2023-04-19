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Пациентка умерла после операции. Полиция направила в суд обвинительный акт против врачей

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 11:34
Пациентка умерла после операции. Полиция направила в суд обвинительный акт против врачей - Фото
Фото: pixabay.com

Следователи Национальной полиции направили в суд обвинительный акт в отношении врачей за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей по делу о смерти пациентки после операции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как отмечается, медицинские работники частной клиники после установления диагноза рекомендовали больной провести плановую операцию.

По данным следствия, медики не обеспечили ни надлежащую подготовку пациентки к операции, ни необходимое послеоперационное наблюдение.

48-летняя женщина после операции скончалась в частной клинике. Это произошло в декабре 2020 года, сообщили в полиции.

"В ходе досудебного расследования установлено, что ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медиками – акушером-гинекологом и врачом-анестезиологом – привело к смерти больной", – говорится в сообщении.

Обвинительный акт в отношении медицинских работников направлен в суд.

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Наталія Медведєва
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