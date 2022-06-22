Павлюк успокоил: мобилизованные сразу в бой не идут, все проходят 30-дневную подготовку

В Украине все призывники проходят 30-дневную подготовку, и неподготовленных мобилизованных в зону боевых действий не отправляют. Об этом в интервью Укринформу рассказал командующий группировкой сил и средств обороны города Киева генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк.

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Отвечая на вопрос об опасениях украинцев, что мужчины, которые давно служили в армии "и все забыли", могут попасть в зону боевых действий без подготовки, Павлюк сказал: "В первую очередь хочу всех успокоить и подчеркнуть, что все граждане, призываемые в ряды ВСУ, в частности по мобилизации, проходят соответствующую подготовку по специальности".

Он подчеркнул, что мобилизованные, которые не служили или долго были в запасе, проходят обязательный курс базовой общевойсковой подготовки в течение 30 суток. В ходе этой подготовки, по словам Павлюка, военнослужащих обучают таким предметам как огневая, тактическая, инженерная подготовки, тактическая медицина, военная топография, подготовка по связи и другому, что может понадобиться в бою.

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Для подготовки рядового, сержантского и офицерского состава привлекают инструкторов из учебных центров и преподавателей военных вузов, а весь цикл подготовки длится от индивидуального обучения каждого военнослужащего до коллективной подготовки в составе подразделения и действий в различных условиях, подчеркнул генерал-лейтенант.

Он добавил, что сопровождение, организация и контроль подготовки осуществляется органами военного управления всех звеньев и непосредственными командирами воинских частей и подразделений, так как именно командир несет ответственность за подготовку подчиненного ему личного состава, и от качества подготовки зависит успех выполнения боевого задания части в целом.

22 мая Верховная Рада продлила военное положение и сроки мобилизации еще на 90 суток – до 23 августа.

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Оксана Житнюк

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