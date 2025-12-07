Печенежское водохранилище. Военные заявили о запасных вариантах, если РФ критически поразит дамбу
Украинские военные заявили, что готовы к тому, что оккупанты могут критически повредить дамбу Печенежского водохранилища – в частности у защитников есть запасные маршруты. Об этом написал 16 армейский корпус ВСУ.
В соединении отметили, что Печенежская дамба на протяжении длительного времени является целью атак оккупантов: так, захватчики пытались попасть по объекту беспилотниками-камикадзе Shahed, управляемыми авиабомбами, ракетами различных типов, БпЛА "Молния" и FPV-дронами.
Только в последние дни защитники фиксировали несколько попыток поражения этого участка – 5 декабря ракета оккупантов ударила по дачному массиву рядом с дамбой, уничтожив более 10 домов.
"Украинская сторона давно осознает потенциальные риски и готова к тому, что дамба может получить критические повреждения. Заблаговременно были разработаны соответствующие планы реагирования", – отметили в командовании.
По его словам, были разработаны запасные маршруты движения на случай поражения этой дамбы: "Они активно использовались и раньше и сейчас полностью позволяют обеспечить необходимую логистику".
Также в корпусе заявили, что украинские защитники уже накопили необходимые запасы материально-технических средств – следовательно вероятная временная потеря возможности передвигаться через дамбу "не будет иметь критического влияния на ведение боевых действий".
"И, в-третьих, в случае необходимости, Силы обороны Украины готовы восстановить переправу в максимально сжатые сроки. Для этого есть специальные инженерные средства и специалисты, которые уже работают по наработанным схемам", – добавили в сообщении.
В то же время военные отметили, что Печенежская дамба является критически важным объектом, который "обеспечивает водоснабжение, экосистемную стабильность и безопасность десятков населенных пунктов Харьковской области".
Попытки уничтожения этого объекта не имеют "никакого оправдания" с военной точки зрения, а удары по нему являются неизбирательным нападением на гражданский объект, что запрещено международным гуманитарным правом и квалифицируется как военное преступление, добавили в корпусе.
- Днем 7 декабря стало известно о российском ударе по плотине Печенежского водохранилища, из-за чего было прекращено движение по дорожному полотну. В областной власти сообщили, что на месте работают специалисты, продолжаются обследования и первоочередные восстановительные мероприятия.
