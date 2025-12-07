Печенежское водохранилище. Военные заявили о запасных вариантах, если РФ критически поразит дамбу

Защитники заблаговременно разработали планы реагирования на существенные поражения плотины в Харьковской области, заявили в 16 корпусе ВСУ

Дамба Печенежского водохранилища (Иллюстративный скриншот из видео)

Украинские военные заявили, что готовы к тому, что оккупанты могут критически повредить дамбу Печенежского водохранилища – в частности у защитников есть запасные маршруты. Об этом написал 16 армейский корпус ВСУ.

В соединении отметили, что Печенежская дамба на протяжении длительного времени является целью атак оккупантов: так, захватчики пытались попасть по объекту беспилотниками-камикадзе Shahed, управляемыми авиабомбами, ракетами различных типов, БпЛА "Молния" и FPV-дронами.

Только в последние дни защитники фиксировали несколько попыток поражения этого участка – 5 декабря ракета оккупантов ударила по дачному массиву рядом с дамбой, уничтожив более 10 домов.

"Украинская сторона давно осознает потенциальные риски и готова к тому, что дамба может получить критические повреждения. Заблаговременно были разработаны соответствующие планы реагирования", – отметили в командовании.

По его словам, были разработаны запасные маршруты движения на случай поражения этой дамбы: "Они активно использовались и раньше и сейчас полностью позволяют обеспечить необходимую логистику".

Также в корпусе заявили, что украинские защитники уже накопили необходимые запасы материально-технических средств – следовательно вероятная временная потеря возможности передвигаться через дамбу "не будет иметь критического влияния на ведение боевых действий".

"И, в-третьих, в случае необходимости, Силы обороны Украины готовы восстановить переправу в максимально сжатые сроки. Для этого есть специальные инженерные средства и специалисты, которые уже работают по наработанным схемам", – добавили в сообщении.

В то же время военные отметили, что Печенежская дамба является критически важным объектом, который "обеспечивает водоснабжение, экосистемную стабильность и безопасность десятков населенных пунктов Харьковской области".

Попытки уничтожения этого объекта не имеют "никакого оправдания" с военной точки зрения, а удары по нему являются неизбирательным нападением на гражданский объект, что запрещено международным гуманитарным правом и квалифицируется как военное преступление, добавили в корпусе.