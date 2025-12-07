Россия ударила по Печенежскому водохранилищу возле Чугуева – движение по плотине прекращено

Печенежское водохранилище (Фото: kharkiv.name)

Российская армия ударила по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области, движение прекращено. Об этом сообщил местный поселковый голова Александр Гусаров.

По его словам, по состоянию на 12:00 движение по дорожному полотну Печенежской плотины было прекращено. Другие детали он пообещал предоставить позже.

В комментарии Суспільному Гусаров сообщил, что по дамбе был нанесен ракетный удар. Сейчас специалисты изучают степень повреждений, обошлось без пострадавших.

Россия уже била ракетами по дамбе Печенежского водохранилища в сентябре 2022 года. Существовала угроза подтопления.

ДОПОЛНЕНО в 13:32. Областная Служба восстановления и развития инфраструктуры сообщила также о временном закрытии движения по дороге Т-21-04 Харьков – Волчанск – КПП Чугуновка вблизи поселка Старый Салтов. Также поврежден мост в результате обстрела.

На месте работают специалисты, продолжаются обследования и первоочередные восстановительные мероприятия. Организованный маршрут объезда: Чугуев – Коробочкино – Лебяже – Приморское – Хотомля – Волчанск.

Карта об'їзду (Ілюстрація: facebook.com/kh.ukravtodo)

Печенежское водохранилище (скриншот карты)