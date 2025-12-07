Россия ударила по Печенежскому водохранилищу возле Чугуева – движение по плотине прекращено

Россия ударила по Печенежскому водохранилищу возле Чугуева – движение по плотине прекращенодополнено
Российская армия ударила по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области, движение прекращено. Об этом сообщил местный поселковый голова Александр Гусаров.
По его словам, по состоянию на 12:00 движение по дорожному полотну Печенежской плотины было прекращено. Другие детали он пообещал предоставить позже.
В комментарии Суспільному Гусаров сообщил, что по дамбе был нанесен ракетный удар. Сейчас специалисты изучают степень повреждений, обошлось без пострадавших.
Россия уже била ракетами по дамбе Печенежского водохранилища в сентябре 2022 года. Существовала угроза подтопления.
ДОПОЛНЕНО в 13:32. Областная Служба восстановления и развития инфраструктуры сообщила также о временном закрытии движения по дороге Т-21-04 Харьков – Волчанск – КПП Чугуновка вблизи поселка Старый Салтов. Также поврежден мост в результате обстрела.
На месте работают специалисты, продолжаются обследования и первоочередные восстановительные мероприятия. Организованный маршрут объезда: Чугуев – Коробочкино – Лебяже – Приморское – Хотомля – Волчанск.
