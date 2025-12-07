Росія вдарила по Печенізькому водосховищу біля Чугуєва – рух греблею припинено

Росія вдарила по Печенізькому водосховищу біля Чугуєва – рух греблею припиненодоповнено
Російська армія вдарила по греблі Печенізького водосховища у Харківській області, рух припинено. Про це повідомив місцевий селищний голова Олександр Гусаров.
За його словами, станом на 12:00 рух по дорожньому полотну Печенізької греблі було припинено. Інші деталі він пообіцяв надати згодом.
У коментарі Суспільному Гусаров повідомив, що по греблі було завдано ракетного удару. Зараз фахівці вивчають ступінь пошкоджень, обійшлося без постраждалих.
Росія вже била ракетами по греблі Печенізького водосховища у вересні 2022 року. Існувала загроза підтоплення.
ДОПОВНЕНО О 13:32. Обласна Служба відновлення та розвитку інфраструктури повідомила також про тимчасове закриття руху дорогою Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП Чугунівка поблизу селища Старий Салтів. Також пошкоджено міст унаслідок обстрілу.
На місці працюють спеціалісти, тривають обстеження та першочергові відновлювальні заходи. Організовано маршрут об’їзду: Чугуїв – Коробочкине – Леб’яже – Приморське – Хотомля – Вовчанськ.
