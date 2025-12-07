Печенізьке водосховище. Військові заявили про запасні варіанти, якщо РФ критично уразить дамбу
Дамба Печенізького водосховища (Ілюстративний скриншот із відео)

Українські військові заявили, що готові до того, що окупанти можуть критично пошкодити дамбу Печенізького водосховища – зокрема у захисників є запасні маршрути. Про це написав 16 армійський корпус ЗСУ.

У з'єднанні зауважили, що Печенізька дамба впродовж тривалого часу є ціллю атак окупантів: так, загарбники намагались влучити по об'єкту безпілотниками-камікадзе Shahed, керованими авіабомбами, ракетами різних типів, БпЛА "Молния" та FPV-дронами.

Читайте також
"Дрони, атомна бомба і трьохлінійки". Чому армія РФ залишається смертельно небезпечною

Лише останніми днями захисники фіксували декілька спроб ураження цієї ділянки – 5 грудня ракета окупантів вдарила по дачному масиву поряд із дамбою, знищивши більш ніж 10 будинків.

"Українська сторона давно усвідомлює потенційні ризики й готова до того, що дамба може зазнати критичних пошкоджень. Завчасно було розроблено відповідні плани реагування", – наголосили у командуванні.

За його словами, було розроблено запасні маршрути руху на випадок ураження цієї дамби: "Вони активно використовувалися й раніше і зараз повністю дозволяють забезпечити необхідну логістику".

Також у корпусі заявили, що українські захисники вже накопичили необхідні запаси матеріально-технічних засобів – відтак можлива тимчасова втрата можливості пересуватися через дамбу "не матиме критичного впливу на ведення бойових дій".

"І, по-третє, в разі необхідності, Сили оборони України готові відновити переправу у максимально стислі строки. Для цього є спеціальні інженерні засоби та фахівці, які вже працюють за напрацьованими схемами", – додали у повідомленні.

Водночас військові наголосили, що Печенізька дамба є критично важливим об'єктом, котрий "забезпечує водопостачання, екосистемну стабільність і безпеку десятків населених пунктів Харківщини".

Спроби знищення цього об'єкта не мають "жодного виправдання" з військового погляду, а удари по ньому є невибірковим нападом на цивільний об'єкт, що заборонено міжнародним гуманітарним правом та кваліфікується як воєнний злочин, додали у корпусі.

  • Удень 7 грудня стало відомо про російський удар по греблі Печенізького водосховища, через що було припинено рух дорожнім полотном. В обласній владі повідомили, що на місці працюють фахівці, тривають обстеження та першочергові відновлювальні заходи.
Харківська областьфронтпеченізьке водосховище16 корпус