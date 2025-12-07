Печенізьке водосховище. Військові заявили про запасні варіанти, якщо РФ критично уразить дамбу

Захисники завчасно розробили плани реагування на суттєві ураження греблі у Харківській області, заявили у 16 корпусі ЗСУ

Дамба Печенізького водосховища (Ілюстративний скриншот із відео)

Українські військові заявили, що готові до того, що окупанти можуть критично пошкодити дамбу Печенізького водосховища – зокрема у захисників є запасні маршрути. Про це написав 16 армійський корпус ЗСУ.

У з'єднанні зауважили, що Печенізька дамба впродовж тривалого часу є ціллю атак окупантів: так, загарбники намагались влучити по об'єкту безпілотниками-камікадзе Shahed, керованими авіабомбами, ракетами різних типів, БпЛА "Молния" та FPV-дронами.

Лише останніми днями захисники фіксували декілька спроб ураження цієї ділянки – 5 грудня ракета окупантів вдарила по дачному масиву поряд із дамбою, знищивши більш ніж 10 будинків.

"Українська сторона давно усвідомлює потенційні ризики й готова до того, що дамба може зазнати критичних пошкоджень. Завчасно було розроблено відповідні плани реагування", – наголосили у командуванні.

За його словами, було розроблено запасні маршрути руху на випадок ураження цієї дамби: "Вони активно використовувалися й раніше і зараз повністю дозволяють забезпечити необхідну логістику".

Також у корпусі заявили, що українські захисники вже накопичили необхідні запаси матеріально-технічних засобів – відтак можлива тимчасова втрата можливості пересуватися через дамбу "не матиме критичного впливу на ведення бойових дій".

"І, по-третє, в разі необхідності, Сили оборони України готові відновити переправу у максимально стислі строки. Для цього є спеціальні інженерні засоби та фахівці, які вже працюють за напрацьованими схемами", – додали у повідомленні.

Водночас військові наголосили, що Печенізька дамба є критично важливим об'єктом, котрий "забезпечує водопостачання, екосистемну стабільність і безпеку десятків населених пунктів Харківщини".

Спроби знищення цього об'єкта не мають "жодного виправдання" з військового погляду, а удари по ньому є невибірковим нападом на цивільний об'єкт, що заборонено міжнародним гуманітарним правом та кваліфікується як воєнний злочин, додали у корпусі.